《殺戮羅曼史》李荷妮上新聞節目自曝過往辛酸：「也有人認為我是花瓶，叫我不要演戲了趕快嫁人就好」

演員李荷妮近年來有許多大小螢幕作品，也消化各式題材尤其是喜劇，證明了她的演技實力，也受到許多觀眾們的喜愛。日前她登上電視新聞節目宣傳新作，也提到了自己出道後所經歷的難堪時刻，甚至曾被人批評「不是當演員的人才，趕緊嫁人吧！」

4月22日李荷妮與李善均受邀來到JTBC《Newsroom》，對於兩人最近共同主演的電影新作品《殺戮羅曼史》進行宣傳，並與大家分享幕後小故事。在《殺戮羅曼史》試映會後流下了眼淚的李荷妮也引發話題，她被問到當時為何會流淚呢？李荷妮澄清絕對不是大家所說的因為李善均與導演當時所說的話而引起，而是因為太投入片中孔明所飾演的角色才流淚的。





繼多年前的電視劇《料理絕配》後睽違13年李荷妮再度與李善均合作演出，她覺得有些部分完全沒變所以相處很自在，有些部分又變得很不一樣而更棒了。演員再度合作時恐怖的是會跟對方說，「你想怎麼做？我都會配合」這句話。李善均也附和拍攝現場笑聲不斷，也歷歷在目。



《殺戮羅曼史》劇情描述一位因為癟腳的演技而成為國民笑柄的頂級演員，與財閥相遇後所展開的喜劇故事。李荷妮則是強調本次片中的角色是位相信自己而迎接挑戰的人物，她也表示自己過往曾被批評「不是當演員的人才，趕緊嫁人去吧」，但同時也遇到了鼓勵她的恩人，讓她堅持到現在。



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