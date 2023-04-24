2020年熱門漫改劇《女神降臨》再度被提起！ASTRO車銀優正在經歷這一切，想想都覺得特別心痛

希望車銀優能挺過這艱難的時刻。

2020年 tvN 推出的熱門漫改劇《女神降臨》對許多劇迷們來說是值得一再回味的浪漫喜劇，但中間有一段非常悲傷的劇情，讓男主角車銀優與他所飾演的校園男神「李修豪」角色，出現了重疊的經歷，讓人特別感傷。



劇中，李修豪的好友鄭世延（SF9姜澯熙 飾）是男團成員，因假新聞等網路霸凌而離世，當時修豪錯過了好友世延的電話，好友的離開影響他很深，也一直活在自責之中。



上週（19日晚間），車銀優所屬的ASTRO同團成員文彬，被經紀人發現在家中停止呼吸，緊急報警送醫，但未能救回一命，非常遺憾地離開了大家。

許多追過《女神降臨》的網友都想起了這一段難過的片段，也因為車銀優必須經歷這段好友離世的重疊經歷，而感到相當惋惜，難以想像他正在遭受的痛苦情緒：「銀優啊，一定要挺過這個階段，加油。」、「我的好友也在上個月離開，真的好痛苦，當時有其他朋友陪著我，才漸漸接受這一切」、「相信車銀優身邊的人都會好好地陪著他的」、「一定要像劇中的修豪一樣，撐過去！然後走出來，你一定可以的」、「車銀優行程也非常滿，希望公司更加更加的重視旗下藝人，不要再重蹈覆轍了」

同劇的女主角文佳煐，還有特別出演的姜澯熙，也都是和文彬一樣童星出身，也紛紛用自己的方式悼念友人。



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