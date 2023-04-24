不論男女看了都超有共鳴！姜勳上《Running Man》變身搞笑潛力股，不只是猜題天才還當眾伸手喬內褲XD

金鍾國還貼心地指導姜勳怎麼偷偷&順利地喬好，場面太爆笑了啦～！XDDD

人氣演員辛叡恩和姜勳為了宣傳新劇《花書生熱愛史》而登上了熱門綜藝節目《Running Man》，兩人都展現了相當有趣的獨特面貌，而鮮少上在綜藝上露面的姜勳也有許多爆笑鏡頭！



▼首先是變身為猜題天才，單看成員們畫出來的內容去猜答案難度就很高了，還要有非常強的記憶力，找出類似的兩張畫，但姜勳不只記憶力強，聯想力也是一流！答題速度快狠準，讓他的對手辛叡恩看傻眼，一旁的RM成員們也連番稱讚他的超強實力：



但看突出的牙齒排列猜出是「梁世燦」，下顎突出為何沒有猜是劉在錫？姜勳表示：「因為在錫前輩的牙齒，沒那麼整齊…。」真的是太強了～。



▼之後，因為遊戲的關係，大家要在超滑的場地上競爭，姜勳下肢不穩狂跌倒，導致內褲移位，在後面徘徊不停，努力想喬好內褲XD



之後，金鍾國還貼心地指導姜勳怎麼偷偷&順利地喬好，場面真的太爆笑了啦～！





辛叡恩也是在節目上大解放！跳舞超級可愛的～



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大家可以去回看這一期節目，真的是非常精彩！（第649集：20230409期）

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