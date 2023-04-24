車銀優將按原計劃參加30日的泰國行程！「是公司、藝人、主辦單位深入討論後做出的決定」

KonnecThai 是韓國和泰國之間的文化交流活動，由兩國主要藝人、VIP、嘉賓和粉絲們一起參與。

23日，Prestige Entertainment 在官方 SNS 上表示：「車銀優將按原計劃參加活動，這是經紀公司 Fantagio 和車銀優、主辦單位深入討論後做出的決定。我們將努力使 KonnecThai 成爲更有意義的活動。」接著，追悼已故文彬：「謹此故人的最後一路表示深深的哀悼。」

ASTRO 成員文彬在19日晚上傳出在家中身亡，22日舉行出殯儀式。 ASTRO成員們也在悲傷中守在靈堂，原本在美國停留的車銀優聽到消息後，也在20日緊急回國。



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