童年一起拍廣告，長大在綜藝組「文姐弟」，文佳煐悼念ASTRO文彬「所有瞬間都如此鮮明」

ASTRO文彬和許多圈內好友都是童年就認識至今，如VIVIZ SinB（信飛）、iKON鄭粲右與SF9澯熙，他19日猝逝，許多好友紛紛不捨悼念，小時候也有緣分的文佳煐也不例外。

昨（22）日文彬出殯，文佳煐發了全黑的照片，還有兩人的合照寫下：「我們的開始，還有你不知何時超過我的身高讓我需要仰望著你，所有瞬間都如此鮮明。」文佳煐發布的童年照片應是小時候一起拍攝童裝廣告所留下的，最左邊是iKON鄭粲右，中間是文彬，右邊是文佳煐。





文佳煐1996年生，年紀稍長1998年生的文彬，他們雖然在童裝廣告之後沒有再連繫，但長大又在演藝圈相遇、2020年有緣的和奉太奎與名廚們一起參與了實境綜藝節目《Food Avengers》（식벤져스），在裡頭組成了「文姐弟」。



兩個人多年後相遇很起初尷尬，但靠一起洗豆芽菜就熱絡了起來，文彬先開口回憶童年：「真的沒想到，小時候因為童裝模特兒認識了姐姐。」文佳煐驚呼了一聲說：「啊……但你記得嗎？常常都是我們兩個搭檔。」兩人都很不可思議緣分又將他們牽在一起。



《Food Avengers》是2020年的節目了，而tvN官方YouTube上月底才剪輯長達1小時的「文姐弟」精華片段合輯，標題寫著「怎麼這麼晚才來？想死你們了～」誰知這的剪輯不到一個月就成了「文姐弟」的絕響，底下留言盡是遺憾。



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