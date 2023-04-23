【K社韩国小百科】比《黑暗荣耀》更扯！又一现实版轰动全韩：校园霸凌长达12年，加害者反咬受害者「侵害名誉」、令「公开道歉」

最近有位韩国女生曝光长达12年校园暴力的事件引起广泛关注，多名同窗出面作证、公开加害者个人信息，不料加害者反而指控受害女生「损害名誉」、要求她道歉，令大众愤怒不已。

去年底首播的Netflix《黑暗荣耀》以校园暴力和复仇为题材，一经播出就引起巨大关注，剧中加害者的下场令人拍手称快，现实却似乎难以如愿。



今年1月，一位名叫「表艺林（音）」的年轻女生发布影片称自己也是校暴受害者，上月接受《实话探查队》采访表示从小学到高中每一天都在校园暴力中度过，加害者对她无理由地踢打掌掴、抓头发把头按进马桶里、在鞋子里放大头钉、取笑她母亲脸上的色斑等，令她感觉12读书年时光「就像经历一场灾后幸存」。



艺林的多位同学也在采访中作证「就连上课时间都霸凌」，但老师为保住工作却反而指责艺林「不合群」、说她被霸凌是因为「做错了什么」。 艺林试图修复创伤时联络加害者，对方竟反过来说她是跟踪狂，还藉《黑暗荣耀》主演宋慧乔进行嘲讽：「以为自己是什么表慧乔吗？」



欺负艺林最多的3个人如今一个在美容院工作，一个开了Pilates皮拉提健身馆，还有一个竟然是紧急救护技术员，相当讽刺。 面对节目组采访，三人无一例外全盘否认，美容师称没有相关记忆、对方也没有证据，还叫节目组转告艺林「不要联络、不要到附近来，非常令人不快」，节目播出后让很多观众愤怒。

事件再次受到瞩目是在本月14日，一个名叫「表艺林同班」的YouTube账号公开了4名加害者的个人信息，包括长相、姓名、工作地点等具体事项。 根据该账号，霸凌主导者目前在陆军当公务员，其他人或和男友幸福交往、或改名开启新生活，PO主看不下去她们令艺林陷入痛苦、自己却逍遥快活，所以进行曝光。



随后，加害者所在美容室发声明表示事前并不知其是校暴者，得知实情后已立即解雇，总公司将追究她损害品牌形象的责任; 同时向艺林提供复健和工作上的帮助。 艺林也PO影片感谢美容室的联络和支持，请大家不要迁怒。 陆军方面则表示：「缺乏可采取法律措施的依据，十分遗憾。」

后续公开的通话录音中，加害者表示不记得对艺林做过什么事、开脱称「当时还小」，之后还聘请律师发来法律文件，指责艺林「损害名誉」，要求她公开道歉、删除相关影片。 艺林感到委屈愤怒：提及实名的影片并不是我PO的，叫我如何删除？ 又为何要我向她们道歉？



不止如此，还出现了一个名为「表艺林加害者同班」的YT账号，称表艺林早已获得道歉却仍在联络同学作伪证。 但网友质疑该账号是加害者所为，纷纷留言抨击：「无赖到极点」、「起鸡皮疙瘩」、「脸皮太厚」、「表艺林加油」。

遗憾的是一直服药坚持的艺林似乎逐渐不堪精神压力，昨日在工作室自杀未遂，已被送进医院。 曾采访她的YT频道「Caracula侦探事务所」PO文称，艺林曾透露余生将致力於帮助其他青少年、避免出现「第二个表艺林」以回报大众的关心，为此已经去青少年保护团体申请了校园暴力咨询师的课程。



目前关於表艺林的报道几乎都有两三百万观看次数，很多人留言表示加害人果然不会反省、必须要她们得到惩罚、全国民都不能忘记。

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