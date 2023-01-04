《换乘恋爱2》郑贤圭全家三代都是首尔大出身，复读6次终合格！MC：「考不上会被赶出家门吗？」

爷爷、奶奶、爸爸全都是首尔大毕业，这家人也太强了吧！

素人明星郑贤圭去年出演恋爱真人秀《换乘恋爱2》后迅速走红，节目中对成海恩努那一片痴情并成为最终CP，忠犬模样迷倒众多观众。 节目之外，贤圭拥有不逊於艺人的俊秀长相和高挑身形，首尔大在读生的身份也引起不少关注。



昨日贤圭做客网路节目《带轮子的嘴3》第9期，第一次出演谈话综艺就展现出超越年龄的冷静成熟。



贤圭说最近经常被人认出，而且接到不少拍摄工作、颇为忙碌。 但被问到是否有正式进入演艺圈的想法时，贤圭谦虚表示：「也许话题性不会持续太久，而且我也没什么才艺...」



李龙真提到贤圭堪称首尔大学世家，贤圭介绍说：「爷爷、奶奶、爸爸都是首尔大毕业。 （李龙真：如果考不上会被赶出家门吗？ ）不至於啦，只是大家成绩都很好。」

贤圭坦言很少看电视和媒体，不认识坐在旁边的Gabee，甚至没看过现在出演的这档节目，诚实模样反而引起好感。 贤圭1998年1月出生，目前就读首尔大学体育教育专业，IQ高达156，还是门萨会员。 虽然以韩国年龄来算是26岁，但实际上还没过25周岁生日。



得知贤圭年龄后，担任MC的旅游吃播Youtuber「Kwatube」十分惊讶：「年纪轻轻却讲话这样成熟，是如何做到的？」 贤圭透露称：「也许因为复读多次而得道了。 中途也做过其他事，但一共是复读了6年。」



韩网友感慨：「怪不得要考6年，原来全家都是首尔大...」、「能撑过6次复读，精神力该有多强悍」、「不是每个人复读都能考进首尔大啊」、「学习这件事真是很看基因」、「爷爷奶奶的时代能读首尔大，家里应该不是很有钱就是很有地位」。



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