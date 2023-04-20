影帝也後悔的選擇！李秉憲海外演講，自曝後悔錯過了《原罪犯》《寄生上流》與《分手的決心》的演出

韓國代表演員李秉憲，早已透過許多作品證明自己的演技出色，不過即使已是影帝等級，他仍透露自己對於錯過的角色感到有些許後悔。

日前李秉憲正受邀在美國加州史丹佛大學對於近300名學生們進行演講，主題是有關韓流未來，談及韓國電影躍上了全球舞台的座談會，19日當天李秉憲以流利的英語坦率地回答了學生們對他的提問，並分享自身的經驗。被稱讚英語說得很好，他還打趣地說「為了今天的演講學習了兩個月的英文」，引發現場大笑。



李秉憲表示在挑選作品的時候，最重要的是感覺。若是在讀劇本的瞬間所感受到的情感很有趣很有意思，就會思考接演。被問到是否有收到邀請卻拒絕演出，而至今仍感到後悔的作品角色呢？李秉憲也大方承認就是大家都相當熟悉的三部作品：《原罪犯》《寄生上流》與《分手的決心》，也提到自己都因為已接演了其他作品，行程上有所衝突而只好放棄，不過這些作品後來都大放異彩，而不免讓他覺得有點可惜。

由奉俊昊所導演的《寄生上流》是韓國首度獲得奧斯卡獎肯定的作品，當年也橫掃各大電影節獎項，相當具有電影史上的特別意義。而由朴贊郁導演早期所執導的作品《原罪犯》也獲得了坎城影展的青睞，而朴導演的新作《分手的決心》近期也都在各大國際電影節中獲獎喜訊頻傳。



李秉憲也參與過好萊塢作品《眼鏡蛇的崛起》中的演出，他認為當時好萊塢對於他的演技可能並不算太重視，只是看見了他在亞洲的人氣，該作品為進軍亞洲市場考量，於是採用他演出劇中角色。但李秉憲卻也接連透過許多作品證明了自己的演技。

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