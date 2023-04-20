影帝也后悔的选择！李秉宪海外演讲，自曝后悔错过了《原罪犯》《寄生上流》与《分手的决心》的演出

韩国代表演员李秉宪，早已透过许多作品证明自己的演技出色，不过即使已是影帝等级，他仍透露自己对於错过的角色感到有些许后悔。

日前李秉宪正受邀在美国加州史丹佛大学对於近300名学生们进行演讲，主题是有关韩流未来，谈及韩国电影跃上了全球舞台的座谈会，19日当天李秉宪以流利的英语坦率地回答了学生们对他的提问，并分享自身的经验。被称赞英语说得很好，他还打趣地说「为了今天的演讲学习了两个月的英文」，引发现场大笑。



李秉宪表示在挑选作品的时候，最重要的是感觉。若是在读剧本的瞬间所感受到的情感很有趣很有意思，就会思考接演。被问到是否有收到邀请却拒绝演出，而至今仍感到后悔的作品角色呢？李秉宪也大方承认就是大家都相当熟悉的三部作品：《原罪犯》《寄生上流》与《分手的决心》，也提到自己都因为已接演了其他作品，行程上有所冲突而只好放弃，不过这些作品后来都大放异彩，而不免让他觉得有点可惜。

由奉俊昊所导演的《寄生上流》是韩国首度获得奥斯卡奖肯定的作品，当年也横扫各大电影节奖项，相当具有电影史上的特别意义。而由朴赞郁导演早期所执导的作品《原罪犯》也获得了坎城影展的青睐，而朴导演的新作《分手的决心》近期也都在各大国际电影节中获奖喜讯频传。



李秉宪也参与过好莱坞作品《眼镜蛇的崛起》中的演出，他认为当时好莱坞对於他的演技可能并不算太重视，只是看见了他在亚洲的人气，该作品为进军亚洲市场考量，於是采用他演出剧中角色。但李秉宪却也接连透过许多作品证明了自己的演技。

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