全部剪輯NO！新劇《獵犬》還是有金賽綸的鏡頭，因為是主演之一將以最少戲份出現

18日，Netflix 方面18日表示：「金賽綸出演《獵犬》的部分，並不是全部剪輯。對於作品公開前的戲份，很難詳細說明，敬請諒解。」
《獵犬》改編自同名漫畫，講述爲追逐金錢而踏入高利貸世界的三名年輕人金建宇（禹棹煥 飾）、洪宇鎮（李尚二 飾）、車賢珠（金賽綸 飾）捲入巨大勢力後展開的故事。此外還有「演技派」朴星雄、許峻豪出演，當時這華麗選角一公開，讓許多劇迷都很期待！
去年5月金賽綸酒駕事故發生後，製作組表示：「經過討論，金賽綸不參與之後的拍攝，她的戲份大部份已經結束，目前正在和製作組討論關於之前拍攝部分的剪輯問題。」據悉，金賽綸擔任主演之一，不僅不容易編輯，如果要重新拍攝的話，時間、費用等損失也很大。
金賽綸去年5月18日上午8點左右在首爾清潭洞附近酒後駕駛，撞上了變壓器等。新沙洞和狎鷗亭洞一帶停電約4小時30分鐘，因此無法使用信用卡結帳等，周邊商圈一帶受到了損失。她還拒絕現場酒測，要求抽血檢驗，結果血液酒精濃度達到足以吊銷駕照的0.2%。而金賽綸立即中斷演藝事業，原本要拍攝的戲劇也全部下車。
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