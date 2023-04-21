ASTRO文彬驟離世...曾表示：想再給自我了結生命的人一次機會！

19日晚突傳ASTRO文彬身亡的噩耗，令粉絲們震驚無比。

20日ASTRO所屬經紀公司FANTAGIO公開了文彬離世的消息，19日晚8時10分（韓國時間）文彬被經紀人發現在家中身亡，警方初步判斷文彬是自殺，他的具體死因還在調查之中。 文彬的葬禮也按照遺屬的要求將安靜地進行。

隨著這一悲痛消息的傳來，文彬的舊採訪也登上了熱搜。 尤其是他接受某雜誌採訪時所說的話引發了關注。 採訪中文彬被問及「如果你是天使，只能做一件好事的話，你會做什麼？」 他回答：「希望再給自我了結生命的人一個機會。 雖然我不知道會在何時何地發生什麼樣的事情，但我們活著時一直都想過死亡的話題。 光是想『今天要吃什麼』、『明天要穿什麼』這些幸福的事一天的時間都不夠，那些自我了斷生命的人該多可惜啊。」



重新看到文彬的採訪，粉絲和網友為之悲嘆，留言稱：「我不相信初步判斷」、「這麼善良的人為什麼就這樣走了」、「這是他想對自己所說的話嗎」、「真的太令人心痛」等。

約2週前文彬結束泰國活動後開通直播和粉絲互動，他表示：「我有話想要對大家說，其實我真的很累，好像從粉絲演唱會開始就出現了徵兆，好對不起粉絲們啊。」 當時有粉絲就安慰他，說：「粉絲會安慰你的。」 文彬回到：「現在有在運動，想要把之前錯過的東西重新拾起來，這是我選擇的職業，只有我幸福了才能讓粉絲幸福。」

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