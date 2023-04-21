ASTRO文彬骤离世...曾表示：想再给自我了结生命的人一次机会！

19日晚突传ASTRO文彬身亡的噩耗，令粉丝们震惊无比。

20日ASTRO所属经纪公司FANTAGIO公开了文彬离世的消息，19日晚8时10分（韩国时间）文彬被经纪人发现在家中身亡，警方初步判断文彬是自杀，他的具体死因还在调查之中。 文彬的葬礼也按照遗属的要求将安静地进行。

随著这一悲痛消息的传来，文彬的旧采访也登上了热搜。 尤其是他接受某杂志采访时所说的话引发了关注。 采访中文彬被问及「如果你是天使，只能做一件好事的话，你会做什么？」 他回答：「希望再给自我了结生命的人一个机会。 虽然我不知道会在何时何地发生什么样的事情，但我们活著时一直都想过死亡的话题。 光是想『今天要吃什么』、『明天要穿什么』这些幸福的事一天的时间都不够，那些自我了断生命的人该多可惜啊。」



重新看到文彬的采访，粉丝和网友为之悲叹，留言称：「我不相信初步判断」、「这么善良的人为什么就这样走了」、「这是他想对自己所说的话吗」、「真的太令人心痛」等。

约2周前文彬结束泰国活动后开通直播和粉丝互动，他表示：「我有话想要对大家说，其实我真的很累，好像从粉丝演唱会开始就出现了徵兆，好对不起粉丝们啊。」 当时有粉丝就安慰他，说：「粉丝会安慰你的。」 文彬回到：「现在有在运动，想要把之前错过的东西重新拾起来，这是我选择的职业，只有我幸福了才能让粉丝幸福。」

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