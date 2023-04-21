《驅魔麵館2》2023下半年重磅開播！原班人馬重聚+《黑暗榮耀》「簑羅」、《非常律師禹英禑》「鄭律師」變鬼

韓國本土英雄片《驅魔麵館》第二季終於要來了！

電視台tvN透露：「深受觀眾們喜歡的《驅魔麵館2》要回歸了，『主演5人幫』趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭、安奭奐原班人馬重聚，電視劇將在2023年下半年作為土日劇播出。」

《驅魔麵館》第一部於2020年在OCN電視台播出，該劇改編自同名網慢，講述了獵鬼人偽裝成麵館工作人員在人間除魔的故事。 因題材新穎，全員演技在線，故事情節跌宕起伏，又融入了人間真情等溫馨元素，播出當時備受觀眾好評。 電視劇中的英雄人物區別於以往的英雄，更像是我們身邊就存在的普通人，如同老鄰居一般，更讓人容易接近、親近。 該劇首播收視率僅為 2.7%，隨著故事的深入，收入率也節節攀升，大結局平均收視率衝上了11%，刷新了OCN電視劇史的紀錄。



2023年下半年即將播出的《驅魔麵館2》中「廚房幫」將繼續升級打怪，不僅有了新的超能力，還有新成員加入，而惡鬼們也全面升級，變得更加險惡，眾人的驅魔之路更加艱險。



此外，電視劇已經官宣陳善圭、姜其永、金赫拉、劉仁秀等演技派傾力加盟，為故事增添色彩。 陳善圭扮演蘇炆的恩人、無法忍受不正義之事的熱血消防員「洙奭」。 姜其永和金赫拉分別飾演想要憑藉惡之力成為最猛暴食者的「必光」以及純真鬼「蓋麗」。 劉仁秀則是面店新職員「赤峰」。



讓我們一起期待《驅魔麵館》的驚悚驅魔之路吧！

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