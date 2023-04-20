ASTRO文彬最後一篇蒲公英推文引關注！曾在直播中表達身體不適，甚至在四月初泰國行程出現頭暈症狀

滿腦子都是他總是一臉微笑的模樣，不敢相信就這樣離開我們了。TAT

人氣男團 ASTRO 成員文彬在昨晚八點多被發現在家中停止呼吸，經紀人發現後立即報警送醫，但最終未能救回一命。警方表示現場無犯罪痕跡、推測非他殺，考慮進行屍檢以調查死因。



近期文彬與產賀組成小分隊「MOONBIN & SANHA」於一月推出主打歌《Madness》努力活動中，在海外也有很多行程，但四月初卻也出現明顯疲累的跡象。



粉絲回顧4月11日文彬最後一篇推特文章，分享了蒲公英的照片寫道：「ROHA（AROHA是粉絲名），這是蒲公英的種子!!!（笑臉） 蒲公英的種子啊~，隨著風飄散到遠處吧！」、「告訴我珍視的人，春天已經來了，輕輕癢癢地告訴他們吧。」



在這篇推文之前，公司曾在4月7日發佈公告，透露「文彬原定飛往泰國進行活動，卻在抵達機場後出現頭暈症狀，當時檢測結果為陰性，目前正在休養中」、「真心感到抱歉造成大眾的不便，往後也會盡力照顧藝人的健康。」



4月8日活動結束後直播透露身體不適：「身體狀況不太好，但現在沒事了，說實話其實最近有點累，雖然很累但我努力不表現出來，粉絲應該有發現了，讓我感到很抱歉。」產賀則在一旁安慰說：「有什麼好說對不起的，粉絲們會理解的。」



文彬接著表示自己會重新開始運動，把錯過的都找回來，和粉絲們一起幸福，（偶像）是我自己選擇的職業，我應該要承受這些的（應該要對此負責的）。」

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R.I.P.



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