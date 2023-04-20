ASTRO文彬最后一篇蒲公英推文引关注！曾在直播中表达身体不适，甚至在四月初泰国行程出现头晕症状

满脑子都是他总是一脸微笑的模样，不敢相信就这样离开我们了。TAT

人气男团 ASTRO 成员文彬在昨晚八点多被发现在家中停止呼吸，经纪人发现后立即报警送医，但最终未能救回一命。警方表示现场无犯罪痕迹、推测非他杀，考虑进行尸检以调查死因。



近期文彬与产贺组成小分队「MOONBIN & SANHA」於一月推出主打歌《Madness》努力活动中，在海外也有很多行程，但四月初却也出现明显疲累的迹象。



粉丝回顾4月11日文彬最后一篇推特文章，分享了蒲公英的照片写道：「ROHA（AROHA是粉丝名），这是蒲公英的种子!!!（笑脸） 蒲公英的种子啊~，随著风飘散到远处吧！」、「告诉我珍视的人，春天已经来了，轻轻痒痒地告诉他们吧。」



在这篇推文之前，公司曾在4月7日发布公告，透露「文彬原定飞往泰国进行活动，却在抵达机场后出现头晕症状，当时检测结果为阴性，目前正在休养中」、「真心感到抱歉造成大众的不便，往后也会尽力照顾艺人的健康。」



4月8日活动结束后直播透露身体不适：「身体状况不太好，但现在没事了，说实话其实最近有点累，虽然很累但我努力不表现出来，粉丝应该有发现了，让我感到很抱歉。」产贺则在一旁安慰说：「有什么好说对不起的，粉丝们会理解的。」



文彬接著表示自己会重新开始运动，把错过的都找回来，和粉丝们一起幸福，（偶像）是我自己选择的职业，我应该要承受这些的（应该要对此负责的）。」

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R.I.P.



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