【韓網熱帖】韓網友紛紛向ASTRO文彬告別

R.I.P.

＊＊原貼標題：[獨家]偶像團ASTRO成員文彬被發現陳屍家中

經紀人昨晚在文彬住處發現他停止呼吸，隨後報警。 警方表示現場沒有犯罪痕跡、推測非他殺，考慮進行屍檢以調查死因。

韓國網友評論：

1. 不可能...

2. 是誤報吧？ 前幾天剛看到文彬和同公司晚輩的跳舞challenge啊...？

3. 騙人，太突然了...

4. 我因為彬感到幸福，沒想到彬卻很辛苦... 放下所有辛苦、去只有幸福的地方吧，我會一直記得彬給的愛

5. 什麼...？ 不久前的YT節目裡看起來還很好，怎麼回事ᅲᅲᅲᅲ

6. 看到他前幾天上的綜藝，還覺得他笑起來的模樣真好... 希望他在那邊安息

7. 在我眼中一直是身體和心靈都很健康的形象，怎會發生這種事

8. 他看起來很開朗和健康，看來表面的並不是全部... 好心痛ᅲᅲ

9. 雖然不是粉絲，但每次看到他都會感覺到明亮的能量、心情變好...

10. 從文彬9歲就留意他，每次都感慨真的有好好長大，萬萬沒想到

11. 他PO的照片全都是非常開朗的笑容，更令人心痛

12. 一直很熟悉你的笑容，想到你會在背後獨自悲傷，真的太心痛了。 你一直默默努力，不知道你感到辛苦。 難以相信...

13. 粉絲見面會上真心溫暖地對待我所以印象最深，一直都在為他應援。 彬啊，為什麼ᅲᅲᅲᅲᅲ

14. 你無論何時都保持開朗的笑容，所以沒能知道內心的感受吧... 希望你只帶走美好的回憶，不再有痛苦。 謝謝你...

15. 好氣啊，該死的人能裝滿一卡車，該被保護的、善良的人卻總是離開，好無語...

16. 我不太了解偶像，但在綜藝裡看過他幾次、很有好感，心情沉重ᅲᅲ..

17. 98年出生太年輕了啊，在《文明特急》吃生菜的青年怎會這麼早離開

18. 他總是開朗地笑著、很有才華也很會搞笑，不論做什麼都很努力，非粉也很有好感，難以相信...

19. 笑容非常美好的人... 好好休息吧

20. 請記住你曾給很多人帶去動力和幸福。 願故人安息。

出處：https://theqoo.net/square/2779250646

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