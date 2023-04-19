VIXX成員Ken首度個人訪港 將出席簽唱會與粉絲見面！

香港STARLIGHT記好日期啦！

VIXX成員之一的KEN將於2023年5月7日(星期日)下午3時現身V Walk出席「V Walk x KEN@VIXX簽唱會」，與一眾香港STARLIGHT見面。屆時，KEN會和現場的STARLIGHT大玩遊戲並為粉絲簽名留念，來個近距離接觸之餘，作為隊內主唱的他當然亦會一展歌喉！



剛在月初過生日的KEN早前在首爾舉辦一連兩場的見面會與粉絲一同慶祝。見面會上，KEN用他的招牌歌聲和各式各樣的互動環節和粉絲交流，展現他既「唱得」又「玩得」的一面。兩位隊友LEO和HYUK也有現身作嘉賓，令粉絲相當驚喜。而KEN跳唱近期大熱女團NewJeans及IVE的歌曲，更令全場氣氛一度陷入瘋狂狀態。



繼2017年與隊友來港開演唱會後，時隔6年KEN下月終於來港會STARLIGHT。是次活動除了是KEN退伍後的首次訪港，亦是KEN首度「單拖」來港與粉絲見面。為隆重其事，KEN今日就公開一張自拍親自宣佈訪港消息。從相片可見，一身暖男造型的KEN側著頭手上拿著寫有「See you in V Walk」字句的手寫信，約定大家5月7日見面。KEN更在手寫信上畫滿心心，不難感受到他對STARLIGHT滿滿的愛！各位STARLIGHT記得不要錯過今次的特別約會！



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞