《紙之月》別人的錢真好用！金瑞亨找回被愛的感覺，不惜挪用客戶資金助李施優導演夢！（EP.3 - 4）

[有雷] 《紙之月》每日經手鉅款如何擋得住金錢的誘惑？在婚姻中被老公無視的金瑞亨，卻在小鮮肉李施優身上找回了渴望已久的被愛感受，不惜挪用客戶款項替他還上高利貸，還住在豪華飯店讓他好好完成劇本，資金缺口越來越大的金瑞亨該如何還上這筆錢？

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《紙之月》面對客戶的孫子尹民載（李施優飾）的直球告白獻吻，讓劉怡華（金瑞亨飾）感到慌亂，但立即推開了他。劉怡華回歸家庭，依照老公所說買了名牌洋裝出席服飾，優雅的表現以及意想不到的人脈讓老公感到相當滿意，但卻還不斷提醒劉怡華「別說出你去銀行打工」，以及希望劉怡華在工作上能透過人脈幫助他更多，令劉怡華感到心寒不已。



服務VIP老年客戶有一套的劉怡華，深獲客戶喜愛，不僅獲得贈禮，其中一位奶奶吳淑子更是常請她幫忙存錢或取款，不過吳淑子似乎有些老人癡呆，時常把劉怡華當作自己旗下的酒店小姐，出言不遜讓劉怡華感到很不舒服。劉怡華也在此時發現了尹民載所欠的高利貸業者，竟然就是他的外公，令她覺得相當氣憤，於是手上握有吳淑子的3000萬待存現金，她決定先資助尹民載，也讓他用低利息慢慢還錢。



尹民載被高利貸業者趕出住處，劉怡華甚至為他支付高價酒店套房，尹民載希望能為她做些什麼，原來劉怡華最缺乏的就是被愛以及被珍惜的感覺，兩人也因此發生了肉體關係，劉怡華沉醉於被愛的感覺，除了手邊現金，甚至也預刷了很多信用卡支付費用。尹民載雖然也到工地打零工還錢，不過看見劉怡華的大手筆，讓他也開始花錢不手軟。



劉怡華剛到職就有許多大額訂單，自然也引來公司調查，她的過往評價都非常優秀，但挪用了客戶資金的劉怡華開始提心吊膽，將自己的銀行定存全解約，先還上了奶奶吳淑子的3000萬，卡債的部分，她向尹民載的外公要求訂單，原本要存入8000萬元她卻趁亂竄改為5000萬，想彌補自己的資金缺口……



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