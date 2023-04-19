VIXX成员Ken首度个人访港 将出席签唱会与粉丝见面！

香港STARLIGHT记好日期啦！

VIXX成员之一的KEN将於2023年5月7日(星期日)下午3时现身V Walk出席「V Walk x KEN@VIXX签唱会」，与一众香港STARLIGHT见面。届时，KEN会和现场的STARLIGHT大玩游戏并为粉丝签名留念，来个近距离接触之余，作为队内主唱的他当然亦会一展歌喉！



刚在月初过生日的KEN早前在首尔举办一连两场的见面会与粉丝一同庆祝。见面会上，KEN用他的招牌歌声和各式各样的互动环节和粉丝交流，展现他既「唱得」又「玩得」的一面。两位队友LEO和HYUK也有现身作嘉宾，令粉丝相当惊喜。而KEN跳唱近期大热女团NewJeans及IVE的歌曲，更令全场气氛一度陷入疯狂状态。



继2017年与队友来港开演唱会后，时隔6年KEN下月终於来港会STARLIGHT。是次活动除了是KEN退伍后的首次访港，亦是KEN首度「单拖」来港与粉丝见面。为隆重其事，KEN今日就公开一张自拍亲自宣布访港消息。从相片可见，一身暖男造型的KEN侧著头手上拿著写有「See you in V Walk」字句的手写信，约定大家5月7日见面。KEN更在手写信上画满心心，不难感受到他对STARLIGHT满满的爱！各位STARLIGHT记得不要错过今次的特别约会！



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