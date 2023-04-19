《九尾狐傳1938》一分鐘綜合預告公開！李硯目睹當年「黑歷史」頓感丟人，大戰前夕狐狸尾巴又露出來啦！

tvN新劇《九尾狐傳1938》今日公開時長1分鐘的綜合預告，李硯穿越回過去的原因終於揭曉，不僅和前任山神金素妍碰面，還見到了當年那個哭哭啼啼的自己XD

《九尾狐傳1938》中，九尾狐李硯（李棟旭 飾）迫降到混沌時代——同僚與獵物、孽緣與姻緣混雜一團的1938年，為回到現代而努力掙扎。 前作巧妙融合韓國本土傳說中的神明妖怪、打造出獨特的世界觀，時隔3年的回歸加入更精彩打戲、更弘大場景，還有從傳說中取材的豐富多彩角色。 編導班底維持第一季的姜信孝與韓佑麗，由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀、黃熙、金容智等擔任主演。



今日公開的預告裡，李硯為完成「寅時之前找回守護石」的任務而來到1938年，但對這一安排困惑不解：「我是李硯，這時代的英雄。 但為何偏偏是這個時代？」

李硯在火車上遇到金素妍飾演的「柳紅酒」，她曾是西邊山神、有「絕代佳人」之稱，現在是京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘。 面對醉客找茬，她微笑著單手把對方提了起來：「我是漂亮又擅長打架的人哦。」



李硯還見到了當年的自己，對方正很沒出息地抱怨著：「媽，為什麼不能轉世投胎啊？」 目睹自己的黑歷史，現代李硯感到十分丟人XD



雖然李朗在現代已經和哥哥解開誤會，但1938年的他正處在叛逆期，整個人殺氣騰騰; 曾經和李硯是好友的北邊山神「千無影」（劉慶秀 飾）也不知為何與他為敵，似乎每個人都想置李硯於死地。 此外還有外國妖怪蠢蠢欲動，打算將朝鮮的妖怪一網打盡、連根剷除。 原本結束的孽緣和姻緣再次開始，李硯的九條尾巴再次發出火焰般的亮光，讓人對即將發生的故事倍感好奇！



《九尾狐傳1938》將接檔《潘朵拉：偽造的樂園》5月6日開播。





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