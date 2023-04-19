《纸之月》别人的钱真好用！金瑞亨找回被爱的感觉，不惜挪用客户资金助李施优导演梦！（EP.3 - 4）

[有雷] 《纸之月》每日经手巨款如何挡得住金钱的诱惑？在婚姻中被老公无视的金瑞亨，却在小鲜肉李施优身上找回了渴望已久的被爱感受，不惜挪用客户款项替他还上高利贷，还住在豪华饭店让他好好完成剧本，资金缺口越来越大的金瑞亨该如何还上这笔钱？

以下为防雷线



《纸之月》面对客户的孙子尹民载（李施优饰）的直球告白献吻，让刘怡华（金瑞亨饰）感到慌乱，但立即推开了他。刘怡华回归家庭，依照老公所说买了名牌洋装出席服饰，优雅的表现以及意想不到的人脉让老公感到相当满意，但却还不断提醒刘怡华「别说出你去银行打工」，以及希望刘怡华在工作上能透过人脉帮助他更多，令刘怡华感到心寒不已。



服务VIP老年客户有一套的刘怡华，深获客户喜爱，不仅获得赠礼，其中一位奶奶吴淑子更是常请她帮忙存钱或取款，不过吴淑子似乎有些老人痴呆，时常把刘怡华当作自己旗下的酒店小姐，出言不逊让刘怡华感到很不舒服。刘怡华也在此时发现了尹民载所欠的高利贷业者，竟然就是他的外公，令她觉得相当气愤，於是手上握有吴淑子的3000万待存现金，她决定先资助尹民载，也让他用低利息慢慢还钱。



尹民载被高利贷业者赶出住处，刘怡华甚至为他支付高价酒店套房，尹民载希望能为她做些什么，原来刘怡华最缺乏的就是被爱以及被珍惜的感觉，两人也因此发生了肉体关系，刘怡华沉醉於被爱的感觉，除了手边现金，甚至也预刷了很多信用卡支付费用。尹民载虽然也到工地打零工还钱，不过看见刘怡华的大手笔，让他也开始花钱不手软。



刘怡华刚到职就有许多大额订单，自然也引来公司调查，她的过往评价都非常优秀，但挪用了客户资金的刘怡华开始提心吊胆，将自己的银行定存全解约，先还上了奶奶吴淑子的3000万，卡债的部分，她向尹民载的外公要求订单，原本要存入8000万元她却趁乱窜改为5000万，想弥补自己的资金缺口……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻