《浪漫醫生金師傅3》李聖經回歸：「有種回娘家的親切感」自曝不叫韓石圭為「前輩」而是「師傅」！

《浪漫醫生金師傅3》即將播出之際，女主角李聖經也透露了演出感想，相隔三年再度參加第三季的演出，讓她有種回娘家的感覺。

睽違3年《浪漫醫生金師傅3》即將於4月28日回歸，金師傅以及這群年輕醫師護士們又將再度成長。第一季在2016年播出，第二季則在2020年播出，最高收視率曾經超過27％，是非常具有人氣的作品。



第三季當中李聖經將以CS胸部外科的專任醫師車恩彩回歸隊伍，劇中的車恩彩因為遇見了金師傅，克服了自己對於手術的恐懼症，真正擁抱了成為醫師的夢想，李聖經在本劇中的表現也深受觀眾們的喜愛，而她對於再度回歸《浪漫醫生金師傅3》更是感到義不容辭，更說「有種回娘家的感覺」，可見得她與這個團隊的感覺就像家人，對於本劇也有著特殊情感。



李聖經更覺得，來到《浪漫醫生金師傅3》拍攝的現場，自己就像搭乘了時光機回到3年前拍攝第二季時的感覺，相當奇妙。她也透露拍攝第二季的時候就感到很幸福，石壇醫院的所有都讓她相當想念，所以在當時拍攝結束後，就非常期待還能有第三季，而真正聽到能夠有第三季的消息時，令她感到相當不真實，因為自己是石壇醫院的一份子，覺得要出演是理所當然的，而她也感嘆要聚集所有演員們的行程，的確不是一件容易的事。但大家能夠再度聚集，都是因為每一位演員對石壇醫院的熱愛〜



當然李聖經也感謝所有觀眾們的喜愛，才能夠有《浪漫醫生金師傅3》的誕生，所有的成員們都將以更成熟的樣子回歸，還請觀眾們期待4月28日的首播。

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