《浪漫医生金师傅3》李圣经回归：「有种回娘家的亲切感」自曝不叫韩石圭为「前辈」而是「师傅」！

《浪漫医生金师傅3》即将播出之际，女主角李圣经也透露了演出感想，相隔三年再度参加第三季的演出，让她有种回娘家的感觉。

睽违3年《浪漫医生金师傅3》即将於4月28日回归，金师傅以及这群年轻医师护士们又将再度成长。第一季在2016年播出，第二季则在2020年播出，最高收视率曾经超过27％，是非常具有人气的作品。



第三季当中李圣经将以CS胸部外科的专任医师车恩彩回归队伍，剧中的车恩彩因为遇见了金师傅，克服了自己对於手术的恐惧症，真正拥抱了成为医师的梦想，李圣经在本剧中的表现也深受观众们的喜爱，而她对於再度回归《浪漫医生金师傅3》更是感到义不容辞，更说「有种回娘家的感觉」，可见得她与这个团队的感觉就像家人，对於本剧也有著特殊情感。



李圣经更觉得，来到《浪漫医生金师傅3》拍摄的现场，自己就像搭乘了时光机回到3年前拍摄第二季时的感觉，相当奇妙。她也透露拍摄第二季的时候就感到很幸福，石坛医院的所有都让她相当想念，所以在当时拍摄结束后，就非常期待还能有第三季，而真正听到能够有第三季的消息时，令她感到相当不真实，因为自己是石坛医院的一份子，觉得要出演是理所当然的，而她也感叹要聚集所有演员们的行程，的确不是一件容易的事。但大家能够再度聚集，都是因为每一位演员对石坛医院的热爱〜



当然李圣经也感谢所有观众们的喜爱，才能够有《浪漫医生金师傅3》的诞生，所有的成员们都将以更成熟的样子回归，还请观众们期待4月28日的首播。

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