李帝勳《劉QUIZ》今晚公開！自曝超純情初戀故事：「和她一起競選班長，輸了之後乖巧一整年」

李帝勳主演的《模範計程車》（港譯：模範的士）剛剛播完第二季，精彩打戲和微甜CP互動讓人念念不忘，今晚終於能看到他做客的這期《劉QUIZ ON THE BLOK》啦！

節目中沒等劉在錫提問，李帝勳就自動爆料了高中時期的初戀（？ ）故事：「那位朋友成績很好，一直是班長。本來交往得很好，高三時分手卻突然變成同班，還一起參加了班長選舉。」



李帝勳覺得如果落選會很丟人，所以非常熱情地喊出各種口號，但立即敗下陣來。 結果就是本來很積極表現、經常舉手發言的李帝勳，高三整年都變得畏首畏尾：「每次我想做什麼的時候，那位班長就嘗嘗針對我，所以高三那年我都很安靜乖巧。」 劉在錫聽得津津有味，表示「前女友變成班長」是從未想到的新鮮設定XD



節目裡還聊到李帝勳很愛跳舞，讀大學時曾加入舞蹈社團，當義警時表演過Michael Jackson的《Billie Jean》獨舞，粉絲見面會也跳過EXO的《Love Shot》。究竟過了10年後還能否重現月球漫步帥氣舞姿呢？ 就等今晚這期《劉QUIZ》揭曉啦！



▽來回顧李帝勳當年的《Billie Jean》《Dangerous》超帥舞姿：



▽除了《Love Shot》，李帝勳還挑戰過女歌手宣美的《Gashina》哦！還有洗腦全球家長的那首兒歌《鯊魚寶寶》，好期待導演給他在《模範計程車》第三季跳舞的機會啊XD



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