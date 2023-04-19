對於《模範計程車2》「溫室長」的結局感到遺憾！辛載夏：「我也想出演第三季，哪怕是雙胞胎兄弟也好」

《模範計程車2》（港譯：模範的士2）最後一集播出中，在任務結束1年後，新聞播放女軍人「黃睿莉」因遭到性侵和威脅等二次傷害而做出極端的選擇，隨後金道奇就來到涉事軍營，似乎是接到相關委託，並這樣結束劇情。

但「只要電話鈴響，便會繼續行動下去」的結尾句，似乎是暗示會有第三季。16日，SBS方面正式表明立場：「第三季已經確定推進，即將開始與演員、編劇等相關人士進行討論。」



而近日採訪中，辛載夏對溫河俊與主教（朴呼山 飾）最終一起死亡表達很大的遺憾，並表現出對第三季的懇切。他表示：「說實話我當然也想出演第三季，我個人希望溫河俊能夠活著回到彩虹運輸，如果不是那樣的話，即使是雙胞胎兄弟也好。」還是請編劇去請教一下 《Penthouse》金順玉編劇，要怎麼寫雙胞胎或是死而復生 XD



辛載夏提到第一季反派角色的中心軸是車智妍前輩，自己要飾演這個角色，壓力很大。他還吐露說：「當時非常苦惱，而且《模範計程車2》的出演者之前就一直陪伴到現在，所以要一起合作，也有點負擔。但在現場，大家為了讓我更加放鬆主動接近我，前輩們也付出很多的努力。」



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