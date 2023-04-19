对於《模范计程车2》「温室长」的结局感到遗憾！辛载夏：「我也想出演第三季，哪怕是双胞胎兄弟也好」

《模范计程车2》（港译：模范的士2）最后一集播出中，在任务结束1年后，新闻播放女军人「黄睿莉」因遭到性侵和威胁等二次伤害而做出极端的选择，随后金道奇就来到涉事军营，似乎是接到相关委托，并这样结束剧情。

但「只要电话铃响，便会继续行动下去」的结尾句，似乎是暗示会有第三季。16日，SBS方面正式表明立场：「第三季已经确定推进，即将开始与演员、编剧等相关人士进行讨论。」



而近日采访中，辛载夏对温河俊与主教（朴呼山 饰）最终一起死亡表达很大的遗憾，并表现出对第三季的恳切。他表示：「说实话我当然也想出演第三季，我个人希望温河俊能够活著回到彩虹运输，如果不是那样的话，即使是双胞胎兄弟也好。」还是请编剧去请教一下 《Penthouse》金顺玉编剧，要怎么写双胞胎或是死而复生 XD



辛载夏提到第一季反派角色的中心轴是车智妍前辈，自己要饰演这个角色，压力很大。他还吐露说：「当时非常苦恼，而且《模范计程车2》的出演者之前就一直陪伴到现在，所以要一起合作，也有点负担。但在现场，大家为了让我更加放松主动接近我，前辈们也付出很多的努力。」



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