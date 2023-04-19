《PEAK TIME》今晚決賽！賽前TOP 6記者會文鐘業談人氣王：「可能是因為我笑起來很漂亮吧！」

《PEAK TIME》今晚（19日）就是決賽直播日，而昨（18）日節目於JTBC攝影棚舉行TOP 6記者會，六隊7點、8點、11點、13點、20點與24點均出席。

根據TVDaily現場採訪，文鐘業對於‎二次合格淘汰式‎拿下個人投票第一名非常感謝也很榮幸：「不管怎麼說也活動了很長一段時間，以前喜歡我的人肯定也幫我投票了。」言談中間接提到了B.A.P粉絲BABY們。他也認為可能是《Peak Time》〈Bad〉舞台的播出凸顯了自己，還害羞的說：「可能是因為我笑起來很漂亮吧！」據說文鐘業的有趣回應頻頻引發現場笑聲。



而以「《PEAK TIME》官方兼職組合」開啟知名度的11點，成員慧成提到最累的舞台是生存舞台唱SEVENTEEN的〈珍愛〉（Adore U），理由是那時候還在邊打工邊準備舞台，而現在已暫停打工專注舞台表演。隊長泰煥曾在花絮說過官咖都是自己一人親自將粉絲升級的，他說感受最大的變化就是「每天有100多人申請升級」。



以活力見長的8點，人氣逐漸上漲，在第二次合汰式又因為福利分數而躍升，升到了第三名的位置，隊長D1表達榮幸，但透露8點其實沒有把目標訂在冠軍或是TOP 6，只是想好好展現每一次的舞台表演罷了。成員LUNE亦表示8點每回舞台都是盡心盡力在做準備，決賽舞台也不是因為是決賽才特別準備，不過也有著驚喜。



對於決賽舞台，各隊都充滿信心表示會全力以赴，特別是20點透露他們的舞台會是「從沒展現過的概念」。各隊成員也回答了如果獲得冠軍拿到3億韓元如何使用，各個妙語如珠，更懷抱著激動的心情期待巡迴演唱會和粉絲見面。



（*以上原詳細報導可見TVDaily系列報導：全體／24點／11點‎／‎8點‎）

別忘了今晚《PEAK TIME》最後一集決賽內容將提前播出，今晚韓國時間8時30分（港台時間7點30分）開播，最後會公開各隊真實團名。

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