《PEAK TIME》今晚决赛！赛前TOP 6记者会文钟业谈人气王：「可能是因为我笑起来很漂亮吧！」

《PEAK TIME》今晚（19日）就是决赛直播日，而昨（18）日节目於JTBC摄影棚举行TOP 6记者会，六队7点、8点、11点、13点、20点与24点均出席。
根据TVDaily现场采访，文钟业对於二次合格淘汰式拿下个人投票第一名非常感谢也很荣幸：「不管怎么说也活动了很长一段时间，以前喜欢我的人肯定也帮我投票了。」言谈中间接提到了B.A.P粉丝BABY们。他也认为可能是《Peak Time》〈Bad〉舞台的播出凸显了自己，还害羞的说：「可能是因为我笑起来很漂亮吧！」据说文钟业的有趣回应频频引发现场笑声。
而以「《PEAK TIME》官方兼职组合」开启知名度的11点，成员慧成提到最累的舞台是生存舞台唱SEVENTEEN的〈珍爱〉（Adore U），理由是那时候还在边打工边准备舞台，而现在已暂停打工专注舞台表演。队长泰焕曾在花絮说过官咖都是自己一人亲自将粉丝升级的，他说感受最大的变化就是「每天有100多人申请升级」。
以活力见长的8点，人气逐渐上涨，在第二次合汰式又因为福利分数而跃升，升到了第三名的位置，队长D1表达荣幸，但透露8点其实没有把目标订在冠军或是TOP 6，只是想好好展现每一次的舞台表演罢了。成员LUNE亦表示8点每回舞台都是尽心尽力在做准备，决赛舞台也不是因为是决赛才特别准备，不过也有著惊喜。
对於决赛舞台，各队都充满信心表示会全力以赴，特别是20点透露他们的舞台会是「从没展现过的概念」。各队成员也回答了如果获得冠军拿到3亿韩元如何使用，各个妙语如珠，更怀抱著激动的心情期待巡回演唱会和粉丝见面。
（*以上原详细报导可见TVDaily系列报导：全体／24点／11点／8点）
别忘了今晚《PEAK TIME》最后一集决赛内容将提前播出，今晚韩国时间8时30分（港台时间7点30分）开播，最后会公开各队真实团名。
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