韓國真實職場霸凌悲劇《陰影下的她》裴斗娜再扮女警5月12日帶你追查悲傷內幕

韓國電影《陰影下的她》改編自真實故事，由韓國知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。電影獲選為坎城影展一種注目單元的閉幕作品，更接連獲得超過20多個世界級影展邀請，在本屆韓國百想藝術大賞也獲得包括最佳影片、最佳女主角等五項大獎提名，在世界及韓國都獲得高度肯定。將於5月12日在台上映。

雖然丁朱里以8年前執導作品《道熙呀》獲得高度評價，但她也明白《陰影下的她》並不容易籌得拍攝資金，她特別帶著40頁的劇本和拍攝計畫與製作公司討論如何能拍攝出充滿真實感的電影。她更找來在《道熙呀》合作愉快的裴斗娜扮演女警一角，丁朱里說：「裴斗娜是我心中唯一可以完成這個角色的演員。」裴斗娜也表示對劇本一見鐘情，開心再度和丁朱里合作。而扮演悲劇女學生的人選，丁朱里原以為要從新人中進行大量的海選，沒想到在副導演介紹金施恩和她見面後，她立刻確定由金施恩扮演這重要的角色，金施恩的演藝經驗並不多，但她看了劇本後告訴導演，「希望這部電影一定要上映推出。」立刻讓導演覺得她可以勝任此角色。



《陰影下的她》在去年坎城影展獲選為一種注目單元的幕閉作品，也是韓國電影首次獲得這項榮譽，創下紀錄，並在坎城影展獲得高度評價，不但放映後觀眾起立鼓掌7分鐘，更被盛讚是「一部令人既震驚又目不轉睛的作品」！之後電影也獲加拿大奇幻影展也邀為閉幕作品，並獲得導演獎和觀眾獎兩冠王的佳績，並接連參加世界超過20多個影展放映，去年底也曾在金馬影展放映，獲得好口碑。在剛公佈的韓國百想藝術大賞中也成為入圍贏家，入圍包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳新人及最佳劇本五項大獎提名。其中裴斗娜分別以《陰影下的她》和《嬰兒轉運站》獲得最佳女主角和女配角的雙提名，非常風光。



《陰影下的她》故事描述喜愛跳舞、朝氣蓬勃的18歲高職女學生金素熙（金施恩 飾）在學校安排下，開心進入一間大型網路公司的客服中心實習，為了達成公司的團隊目標，她承受極大的壓力，電話那頭粗暴的言語、少到可憐的實習薪資，讓工作變成她的噩夢，消磨掉她充滿生命力的衝勁，一次和公司高層的衝突後，她決定讓自己一步步走進山裡的水庫中。女警吳柳真（裴斗娜 飾）負責這起案件，開始追溯素熙生前的蹤跡，想要找出她的死因。隨著深入調查，她發現隱藏在該事件背後有著更悲傷的事實，狀況甚至超乎她的想像。《陰影下的她》將於5月12日上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞