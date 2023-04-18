韩国真实职场霸凌悲剧《阴影下的她》裴斗娜再扮女警5月12日带你追查悲伤内幕

韩国电影《阴影下的她》改编自真实故事，由韩国知名才女导演丁朱里执导，集合国际级女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在职场剥削所引发恶性循环的悲剧，电影真实且犀利。电影获选为坎城影展一种注目单元的闭幕作品，更接连获得超过20多个世界级影展邀请，在本届韩国百想艺术大赏也获得包括最佳影片、最佳女主角等五项大奖提名，在世界及韩国都获得高度肯定。将於5月12日在台上映。

虽然丁朱里以8年前执导作品《道熙呀》获得高度评价，但她也明白《阴影下的她》并不容易筹得拍摄资金，她特别带著40页的剧本和拍摄计画与制作公司讨论如何能拍摄出充满真实感的电影。她更找来在《道熙呀》合作愉快的裴斗娜扮演女警一角，丁朱里说：「裴斗娜是我心中唯一可以完成这个角色的演员。」裴斗娜也表示对剧本一见钟情，开心再度和丁朱里合作。而扮演悲剧女学生的人选，丁朱里原以为要从新人中进行大量的海选，没想到在副导演介绍金施恩和她见面后，她立刻确定由金施恩扮演这重要的角色，金施恩的演艺经验并不多，但她看了剧本后告诉导演，「希望这部电影一定要上映推出。」立刻让导演觉得她可以胜任此角色。



《阴影下的她》在去年坎城影展获选为一种注目单元的幕闭作品，也是韩国电影首次获得这项荣誉，创下纪录，并在坎城影展获得高度评价，不但放映后观众起立鼓掌7分钟，更被盛赞是「一部令人既震惊又目不转睛的作品」！之后电影也获加拿大奇幻影展也邀为闭幕作品，并获得导演奖和观众奖两冠王的佳绩，并接连参加世界超过20多个影展放映，去年底也曾在金马影展放映，获得好口碑。在刚公布的韩国百想艺术大赏中也成为入围赢家，入围包括最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳新人及最佳剧本五项大奖提名。其中裴斗娜分别以《阴影下的她》和《婴儿转运站》获得最佳女主角和女配角的双提名，非常风光。



《阴影下的她》故事描述喜爱跳舞、朝气蓬勃的18岁高职女学生金素熙（金施恩 饰）在学校安排下，开心进入一间大型网路公司的客服中心实习，为了达成公司的团队目标，她承受极大的压力，电话那头粗暴的言语、少到可怜的实习薪资，让工作变成她的噩梦，消磨掉她充满生命力的冲劲，一次和公司高层的冲突后，她决定让自己一步步走进山里的水库中。女警吴柳真（裴斗娜 饰）负责这起案件，开始追溯素熙生前的踪迹，想要找出她的死因。随著深入调查，她发现隐藏在该事件背后有著更悲伤的事实，状况甚至超乎她的想像。《阴影下的她》将於5月12日上映。



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