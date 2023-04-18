BTS SUGA：2016年防彈成員可以說是活在人間地獄，數不清的攻擊！韓網友：「復仇成功了」

BTS 防彈少年團 SUGA 即將發行首張 SOLO 專輯《D-DAY》，紀錄片《SUGA: Road To D-DAY》也將在專輯發行日21日於 Disney+ 上線。

近日公開的預告中，被問到通過第一張 Mixtape 想要表達的訊息是？SUGA 說：「《Agust D》絕對是憤怒，2016年要問我們防彈成員們是怎麼形容那段時間的...人間地獄。」他繼續說：「因為我們收到很多來自四面八方的攻擊，甚至我們都不知道為什麼，為什麼會這麼討厭我們？我當時充滿了憤怒。」



SUGA 也表示現在回想起來，當時心理可能還非常不成熟，還想了一定要可以成功復仇。



這段話在韓網引發熱烈討論，網友：「復仇成功」、「我從那時候到現在都是防彈粉絲，我也想不透為什麼會發生這種事」、「雖然說粉絲鬥爭很常見，但是成員們說這樣的話，說明已經很嚴重...真是實現了最大的復仇」、「15.16年作爲古代都經歷過的粉絲真的...謝謝防彈們堅持下去」、「那時候..我都不想記得，每天每天都是噩夢，身爲粉絲的我也一直很痛苦」、「不是粉絲的我也記得真的很嚴重，因爲很成功，所以很開心」等等。

《D-DAY》是繼先前發佈的《Agust D》與《D-2》後，為Agust D三部曲畫下句號的專輯，除了歌曲製作外， SUGA 也親自參與企劃、概念、構成等。而世界巡迴演唱會將在26日以貝爾蒙特公園為開端，陸續在紐瓦克、羅斯蒙特、洛杉磯、奧克蘭、印尼、泰國、新加坡、日本和首爾等地舉行。



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