【韓網熱帖】聽說這網漫要真人化了，但根本想不出哪位女演員能演女主

近幾年的韓劇很愛翻拍網路漫畫和網路小說，據說這部超人氣網漫也決定拍電視劇了。

日前論壇「theqoo」上廣大網友都在探討一部名為《蠱惑》的網漫，聽說要翻拍成電視劇，但至今為止都沒人能想出到底是哪位女演員可以詮釋漫畫主人公形象。

《蠱惑》以1935年日本殖民時期的京城府為背景，付不起房租的貧窮畫家尹某在某一日接到一個特別的人物像委託，對方要求他畫出傳聞中的宋廷花女士，故事就從個尹某拜訪宋女士下榻的南門酒店開始。 隨著畫作的開始，關於宋女士的身份與各種懸疑事件一一被揭開，畫家尹某也深深被宋女士給迷惑住了......



原作漫畫中的宋廷花是朝鮮人和洋人生下的混血兒，肌膚雪白，五官大氣，比起淡雅的東洋美人，多了些西方美人的深邃感。 光是這種形象似乎就很難找到與之貼切的女演員。



1. 啊，不知道原作中年齡如何，第一個想到的是裴鬥娜

2. 韓韶禧可以的吧

3. 我想到了朴詩妍

4. 人物設定從20代-7、80代，像吸血鬼一樣的不老

5. 沒看到漫畫，光看圖片的話盧允瑞蠻合適的

6. 這不就是魅惑大女主的感覺，裴鬥娜韓韶禧金敏喜都可以

7. 千玗嬉非常適合

8. 光看照片覺得年輕時代可以找韓韶禧來演，老年時代是金憓秀

9. 這臉不久是秀智嘛

10. 很有KARINA的感覺啊

11. 這顏值必須得是李聖經來演

12. 比起顏值更重要的應該是演技吧，金泰梨？？

13. 金敏貞！！！！！！！！

14. 金玉彬也超級適合啊

15. 我為什麼會想到朴恩斌啊

16. 第一時間想到的是林珍娜

17. 我看過漫畫，真的非常好奇誰能演，必須是魅惑型的女人，一張臉上要善惡共存的感覺

18. 沒有比廉晶雅20代的時候更適合的了

原文：https://theqoo.net/square/3026680992

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