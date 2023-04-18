《車貞淑醫生》鬼門關走一遭的主婦嚴正化，價值觀全洗牌！「堂堂正正為自己花錢」重拾醫師袍（EP.1 - 2）

[有雷]JTBC新作品《車貞淑醫生》接檔《神聖的離婚》，由嚴正化以及金炳哲搭檔演出夫妻，劇情描述一位走入家庭而放棄自己醫師生涯的女子車貞淑，在歷經大病痊癒後對自己的人生有了不同的解讀，決定重拾白袍走出自己的醫師之路。

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這位名為車貞淑（嚴正化飾）的女子，雖然取得了醫師執照，卻走入了家庭而放棄了自己的工作，雖然嫁給大學同學，老公已是成功醫師，兒子也在醫院實習，女兒就讀高中正要往醫學系邁進，看似住在豪宅衣食無憂的她，卻感覺說不出來的空虛。



她的先生徐仁豪（金炳哲飾）早已與她分房多年，在醫院與另一名女醫師崔勝熙關係更親密，原來仁豪與勝熙在大學才是班對，車貞淑卻在一次擦槍走火後與仁豪奉子成婚，所以仁豪對初戀勝熙才更是念念不忘。在仁豪與勝熙因公事一起出差海外的當日，車貞淑卻因肝指數過高而昏倒被送急診，醒來後她開始思考能打給哪一位家人來替她簽手術同意書，她卻顧慮東顧慮西，最後最擔憂的還是自己的娘家媽媽。



車貞淑因為急性發炎而須換肝，從家人當中考量，是由先生仁豪最適合捐肝，但這個決定並不簡單，即使仁豪想通了要簽下捐肝同意書，卻受到勝熙與婆婆的爭相阻止，娘家媽媽也拿出積蓄去拜託最適合的親友，仍然沒有人願意捐肝。在一旁默默看著這一切的車貞淑，心情真的非常低潮。最終她等到了一位腦死病患，順利度過了手術。重生的她，決定活出不一樣的自己。



她再也不費心準備早餐，因為家人總是愛吃不吃，婆婆總愛差遣她去百貨公司取貨，車貞淑開始狂刷老公的卡，再也不拿婆婆看膩的包包，而是為自己買了全新的衣服鞋子等等，她第一次嘗試堂堂正正為自己而花錢的感受，甚至她向婆婆要求房產她也應該佔有一半。對於鬼門關走一回的她，仁豪也因沒能捐肝給她而感到愧疚，因此看見她揮霍或任性的樣子，也不好說什麼。



車貞淑決定不再顧慮所有人，思考自己到底喜歡什麼？拿起了兒子的實習醫師模擬考題，覺得自己寶刀未老，於是投入準備實習醫師考試，更是以比兒子更高的分數通過考試，也到了仁豪的醫院來應徵。不過除了她的年紀，換過肝臟的後遺症也是面試官考量的重點，她通過電話得知自己被淘汰了。



不過隔日仁豪上班時嚇了一大跳！車貞淑穿上了醫師白袍出現在醫院裡，正宮與小三甚至在同一科！之後仁豪該怎麼辦呢？

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