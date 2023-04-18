《车贞淑医生》鬼门关走一遭的主妇严正化，价值观全洗牌！「堂堂正正为自己花钱」重拾医师袍（EP.1 - 2）

[有雷]JTBC新作品《车贞淑医生》接档《神圣的离婚》，由严正化以及金炳哲搭档演出夫妻，剧情描述一位走入家庭而放弃自己医师生涯的女子车贞淑，在历经大病痊愈后对自己的人生有了不同的解读，决定重拾白袍走出自己的医师之路。

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这位名为车贞淑（严正化饰）的女子，虽然取得了医师执照，却走入了家庭而放弃了自己的工作，虽然嫁给大学同学，老公已是成功医师，儿子也在医院实习，女儿就读高中正要往医学系迈进，看似住在豪宅衣食无忧的她，却感觉说不出来的空虚。



她的先生徐仁豪（金炳哲饰）早已与她分房多年，在医院与另一名女医师崔胜熙关系更亲密，原来仁豪与胜熙在大学才是班对，车贞淑却在一次擦枪走火后与仁豪奉子成婚，所以仁豪对初恋胜熙才更是念念不忘。在仁豪与胜熙因公事一起出差海外的当日，车贞淑却因肝指数过高而昏倒被送急诊，醒来后她开始思考能打给哪一位家人来替她签手术同意书，她却顾虑东顾虑西，最后最担忧的还是自己的娘家妈妈。



车贞淑因为急性发炎而须换肝，从家人当中考量，是由先生仁豪最适合捐肝，但这个决定并不简单，即使仁豪想通了要签下捐肝同意书，却受到胜熙与婆婆的争相阻止，娘家妈妈也拿出积蓄去拜托最适合的亲友，仍然没有人愿意捐肝。在一旁默默看著这一切的车贞淑，心情真的非常低潮。最终她等到了一位脑死病患，顺利度过了手术。重生的她，决定活出不一样的自己。



她再也不费心准备早餐，因为家人总是爱吃不吃，婆婆总爱差遣她去百货公司取货，车贞淑开始狂刷老公的卡，再也不拿婆婆看腻的包包，而是为自己买了全新的衣服鞋子等等，她第一次尝试堂堂正正为自己而花钱的感受，甚至她向婆婆要求房产她也应该占有一半。对於鬼门关走一回的她，仁豪也因没能捐肝给她而感到愧疚，因此看见她挥霍或任性的样子，也不好说什么。



车贞淑决定不再顾虑所有人，思考自己到底喜欢什么？拿起了儿子的实习医师模拟考题，觉得自己宝刀未老，於是投入准备实习医师考试，更是以比儿子更高的分数通过考试，也到了仁豪的医院来应徵。不过除了她的年纪，换过肝脏的后遗症也是面试官考量的重点，她通过电话得知自己被淘汰了。



不过隔日仁豪上班时吓了一大跳！车贞淑穿上了医师白袍出现在医院里，正宫与小三甚至在同一科！之后仁豪该怎么办呢？

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