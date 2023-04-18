《九尾狐傳1938》公開李棟旭全新個人劇照：那個年代沒有WIFI 也沒有薄荷巧克力！（悲劇）

李棟旭：「能夠再次飾演李硯，我感到非常開心且幸福！」（好奇一問大家喜歡薄荷巧克力嗎？）

即將在五月初首播的 tvN 奇幻動作劇《九尾狐傳1938》公開了李棟旭的最新個人劇照，從安心滿意的神情切換到慌張困惑的他，究竟發生了什麼事？

《九尾狐傳1938》講述千年九尾狐李硯（李棟旭 飾）本與愛人有個幸福且平凡的結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的故事。



劇照中，李棟旭上一秒還在冰櫃前選著自己喜愛的薄荷巧克力口味，下一秒卻被迫處在沒有WIFI 也沒有薄荷巧克力的年代！真是一場悲劇啊～。隨之而來的，還有更加艱鉅的任務等著他，到底會是什麼呢？



李棟旭則表示：「能夠再次飾演李硯，我感到非常開心且幸福！很高興能與上一季的導演、編劇再度攜手合作，如果觀眾們也能享受其中，我會很感激大家的。」



《九尾狐傳1938》將於5月6日首播。

▼預告：

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