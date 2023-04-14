《九尾狐傳1938》預告！「狐狸兄弟」李棟旭＆金汎一重逢就鬥嘴，哥哥還警告敵人：「你敢動我弟一根汗毛試試」

《九尾狐傳1938》由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演，講述迫降在混亂的1938年九尾狐李硯爲了回到現代而展開的奇幻動作劇，

之前公開的預告和海報都讓許多觀眾相當期待，第三版預告片中，「狐狸兄弟」的不尋常的重逢讓期待感達到高潮。李硯（李棟旭 飾）一開始溫柔地說著：「朗啊，你保護我了卻...」結果下一秒...李硯對李朗（金汎 飾）大喊：「給我戒菸吧！你這個小崽子。」再次見面的兄弟倆還毫不猶豫地展開槍戰，李朗還說：「哥～你還沒死嗎？」依然表現出厭惡感 XD



但是李硯「如果過去改變了，未來也會變得不一樣嗎？」的提問讓隱藏在兩兄弟身上的故事更加令人惋惜，因爲他知道爲了守護哥哥而放棄生命的李朗的未來。



但是李硯越是珍惜弟弟，兩人就越危險。面對柳紅酒（金素妍 飾）：「如果你有能力救他，那就試試吧」的挑釁和千無影：（劉慶秀 飾）：「你會目睹你所珍愛的人通通死去」的警告，李硯還說了：「你敢動我弟一根汗毛試試。」他將展現怎樣的反擊呢？是否能遵守「狐狸不止會報恩，還會報仇」的原則呢？



另外，《九尾狐傳1938》由《小神的孩子們》、《九尾狐傳》的姜信孝導演與韓佑麗編劇再度合作打造，將接檔《潘多拉：被操縱的樂園》在5月6日首播。

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