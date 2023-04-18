韓網熱帖：李起光solo新歌《Pretador》被指和泰民《Advice》概念過於相似

李起光近日公開SOLO正規一輯《Predator》概念照和MV，被韓網友指出與泰民在兩年前發行的《Advice》有很多相似之處，例如相似的色調和紅色字、駕駛車子的鏡頭（單看這兩部份還算常見）：





都有黑色蒙面、罩以網狀鏈飾、脫上衣造型。左泰民、右起光：



上泰民、下起光：



相似的刺青細節，塗鴉、火焰、花朵、蜘蛛網等等：





概念照中都出現中世紀聖劍、工地氛圍+銀髮+相似的服裝：



MV裡都有「短上衣+白色+帽衫」組合。



韓網友認為以上有些部份單看不算稀奇，但重疊的部份太多了，而且不是多張專輯拼湊在一起、而是單張專輯裡出現的造型，但是「常見的a+b+c+d+e在同一張專輯裡重疊的概率應該非常低」。

韓國網友評論：

1. 整體感覺確實很像

2. 如果只是一兩個元素相似還好，這樣整張專輯都相似，一定會被議論

3. 是噪音行銷（Noise marketing）嗎？ 為何要這麼像

4. 還以為是同一人

5. 作為參考的話也參考太多了吧

6. 美術總監是同一個人嗎？

7. 單張專輯相似到這個程度真的有問題吧

8. 我覺得不像耶

9. 根本是拿泰民專輯照片當範本照著拍的吧kkk

10. 已經不止是「相似」而已吧？ 而且泰民那張專輯的概念不能算「常見」吧

11. 看MV就知其實不一樣

12. MV是不同感覺，只是把這些圖擺在一起看有些相似

13. 非要說的話也有BIGBANG的感覺，蒙面=GD《COUP D'ETAT》，脫上衣=太陽

14. 我是現職美術工作者，看到這感覺好生氣：2年前的東西怎能拿來參考？ 參考同種行業的成品太懶惰了吧！而且原樣照搬、完全沒有發展創新？ 如果我是SM負責那張專輯的人，一定氣到哭

15. 兩位歌手我都很喜歡，但確實太相似ᅲᅲ

16. 我是李起光粉絲，（相似到）這程度只能說幸虧歌曲本身還是不一樣的。 視覺總監真的做錯了，如果李起光對其他歌手幾年前的專輯不了解的話也無法過濾掉。

17. 李起光本人看到這些對比圖可能也會驚訝......

18. 題外話，李起光好帥啊

出處：https://theqoo.net/square/2777174605

小編也覺得這兩首歌的MV和歌曲本身確實完全不一樣，但某些造型和視覺方面真的……希望起光和團隊為這次SOLO首專付出的努力不要因為不夠負責的美術總監而被忽視啊。

▽泰民《Advie》MV：



▽李起光《Predator》MV：



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