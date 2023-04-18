《九尾狐传1938》公开李栋旭全新个人剧照：那个年代没有WIFI 也没有薄荷巧克力！（悲剧）

李栋旭：「能够再次饰演李砚，我感到非常开心且幸福！」（好奇一问大家喜欢薄荷巧克力吗？）

即将在五月初首播的 tvN 奇幻动作剧《九尾狐传1938》公开了李栋旭的最新个人剧照，从安心满意的神情切换到慌张困惑的他，究竟发生了什么事？

《九尾狐传1938》讲述千年九尾狐李砚（李栋旭 饰）本与爱人有个幸福且平凡的结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的故事。



剧照中，李栋旭上一秒还在冰柜前选著自己喜爱的薄荷巧克力口味，下一秒却被迫处在没有WIFI 也没有薄荷巧克力的年代！真是一场悲剧啊～。随之而来的，还有更加艰巨的任务等著他，到底会是什么呢？



李栋旭则表示：「能够再次饰演李砚，我感到非常开心且幸福！很高兴能与上一季的导演、编剧再度携手合作，如果观众们也能享受其中，我会很感激大家的。」



《九尾狐传1938》将於5月6日首播。

▼预告：

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