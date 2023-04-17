GFRIEND Yerin睿隣簽新經紀公司公布官方Logo！「以後會展現多樣的活動！」

GFRIEND出身的睿隣（Yerin）14日就有消息和經紀公司Bill娛樂簽約，與李鎮赫同吃一鍋飯，今（17）日Bill娛樂正式宣布Yerin加入。

Bill娛樂表示很高興能和擁有無限潛力的Yerin一同展開新的開始，會在Yerin的音樂或是各種節目活動上給予應援、不吝惜的支持，同時公開了Yerin的全新形象照以及Yerin個人的官方Logo。



在2021年GFRIEND全員不與Source Music續約並解散後，Yerin很快就和Sublime Artist Agency簽約並推出首張迷你專輯《ARIA》solo出道，現在加入了新經濟公司Bill娛樂，Bill娛樂認為其不僅歌唱與舞蹈實力佳，在綜藝節目表現也很活躍，尤其多次擔任MC。



Bill娛樂是Fact Corporation於2022年10月創立的綜合性娛樂公司，旗下有不少韓國大型企劃公司出身的專家，而Yerin是繼歌手兼演員李鎮赫之後，Bill娛樂簽下的第二位藝人。

在正式宣布Yerin加入Bill娛樂後，Yerin也在個人IG向粉絲傳達：「我Yerin和Bill娛樂一起合作了～！以後會展現多樣的活動！請大家敬請期待♥」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞