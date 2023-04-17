GFRIEND Yerin睿隣签新经纪公司公布官方Logo！「以后会展现多样的活动！」

GFRIEND出身的睿隣（Yerin）14日就有消息和经纪公司Bill娱乐签约，与李镇赫同吃一锅饭，今（17）日Bill娱乐正式宣布Yerin加入。

Bill娱乐表示很高兴能和拥有无限潜力的Yerin一同展开新的开始，会在Yerin的音乐或是各种节目活动上给予应援、不吝惜的支持，同时公开了Yerin的全新形象照以及Yerin个人的官方Logo。



在2021年GFRIEND全员不与Source Music续约并解散后，Yerin很快就和Sublime Artist Agency签约并推出首张迷你专辑《ARIA》solo出道，现在加入了新经济公司Bill娱乐，Bill娱乐认为其不仅歌唱与舞蹈实力佳，在综艺节目表现也很活跃，尤其多次担任MC。



Bill娱乐是Fact Corporation於2022年10月创立的综合性娱乐公司，旗下有不少韩国大型企划公司出身的专家，而Yerin是继歌手兼演员李镇赫之后，Bill娱乐签下的第二位艺人。

在正式宣布Yerin加入Bill娱乐后，Yerin也在个人IG向粉丝传达：「我Yerin和Bill娱乐一起合作了～！以后会展现多样的活动！请大家敬请期待♥」



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