《當你沉睡時》丁家兄弟合體！辛載夏作為嘉賓出席李鍾碩的粉絲見面會，兩人還一起熱舞

李鍾碩16日在菲律賓馬尼拉舉行粉絲見面會，他的「弟弟」辛載夏也作為嘉賓登場。

在粉絲見面會上，兩人還一起跳了 BTS 防彈少年團〈Dynamite〉和 NewJeans〈Hype Boy〉。這也讓網友紛紛表示：「舞蹈進步很大呢」、「好可愛」、「有點搞笑」、「雖然害羞，但越跳越好了」、「希望兩人可以再合作」等等。

兩人的緣分開始於2014年，辛載夏在《皮諾丘》飾演奇載明的少年時期，雖然劇中沒什麼交集，但2017年兩人在《當你沉睡時》飾演兄弟、隔年還一起拍了《死之詠贊》。即使過了許多年，他們依舊維持著好感情，之前李鍾碩在拍攝《黑話律師》時，辛載夏還送上了應援咖啡車。



辛載夏出演的《模範計程車2》日前播出大結局，他飾演的「溫河俊」前半部真的超壞，想法也超扭曲。最後一集也揭曉他的過去，原來年幼時遭手足福利院主教綁架洗腦是被害者，讓他以為自己是被拋棄的小孩，但其實親生父母一直都有在尋找他，甚至多次插肩錯過，在張代表告知真實名字是「金丹宇」後與主教同歸於盡，最後的結局讓人覺得心疼啊！



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