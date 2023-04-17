韓國的許太太有福了！許光漢X林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》將在5月上映，劇名改得好直接~

韓文的電影名太爆笑了啦！直譯：嫁給我的X體，比中文簡單好記多了，哈哈哈。

由許光漢、林柏宏、王淨主演的台灣破億票房電影《關於我和鬼變成家人的那件事》韓國版本海報公開，確定將會在5月份上映，引發網友關注。



《關於我和鬼變成家人的那件事》截止目前票房成績3.59億，進入臺灣電影票房排行TOP.10的第七名，內容講述恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢 飾）在辦案蒐證時誤撿紅包，與和男友論及婚嫁、卻因一場意外冤死的毛毛（林柏宏飾）冥婚，為斬斷與「鬼老公」的姻緣而攜手辦案，展開一場荒謬又笑中帶淚的旅程。



而韓國公開的官方海報上，電影名稱是《Marry My Dead Body》（메리 마이 데드 바디），中文直譯是：嫁給我的屍體（or娶我的屍體回家），直接又爆笑的韓國片名，感覺比中文電影名更好記啊！



許光漢由於主演電視劇《想見你》在韓國擁有不少粉絲，去年九月在韓國舉辦粉絲見面會時，也讓媒體爭相前往採訪拍照，人氣相當火爆，這一次他主演的電影將在韓國上映，相信會再度引發超高討論度。但我最好奇的是，經典台詞「不敢相信～」到時候會如何用韓文呈現呢？



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