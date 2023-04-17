韩国的许太太有福了！许光汉X林柏宏《关於我和鬼变成家人的那件事》将在5月上映，剧名改得好直接~
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韩国的许太太有福了！许光汉X林柏宏《关於我和鬼变成家人的那件事》将在5月上映，剧名改得好直接~

电影   2023年4月17日   星期一11:37   MiJimin  

（封面图源：CGV、FB@关於我和鬼变成家人的那件事）

韩文的电影名太爆笑了啦！直译：嫁给我的X体，比中文简单好记多了，哈哈哈。

由许光汉、林柏宏、王净主演的台湾破亿票房电影《关於我和鬼变成家人的那件事》韩国版本海报公开，确定将会在5月份上映，引发网友关注。
（图源：FB@关於我和鬼变成家人的那件事）

《关於我和鬼变成家人的那件事》截止目前票房成绩3.59亿，进入台湾电影票房排行TOP.10的第七名，内容讲述恐同又怕鬼的直男警察吴明翰（许光汉　饰）在办案搜证时误捡红包，与和男友论及婚嫁、却因一场意外冤死的毛毛（林柏宏饰）冥婚，为斩断与「鬼老公」的姻缘而携手办案，展开一场荒谬又笑中带泪的旅程。
（图源：FB@关於我和鬼变成家人的那件事）（图源：FB@关於我和鬼变成家人的那件事）

而韩国公开的官方海报上，电影名称是《Marry My Dead Body》（메리 마이 데드 바디），中文直译是：嫁给我的尸体（or娶我的尸体回家），直接又爆笑的韩国片名，感觉比中文电影名更好记啊！
（图源：CGV电影《关於我和鬼变成家人的那件事》）（图源：FB@关於我和鬼变成家人的那件事）

许光汉由於主演电视剧《想见你》在韩国拥有不少粉丝，去年九月在韩国举办粉丝见面会时，也让媒体争相前往采访拍照，人气相当火爆，这一次他主演的电影将在韩国上映，相信会再度引发超高讨论度。但我最好奇的是，经典台词「不敢相信～」到时候会如何用韩文呈现呢？
（图源：FB@许光汉 Greg Han）（图源：FB@关於我和鬼变成家人的那件事）

▼预告：

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