《模範計程車2》李帝勳&文彩元氛圍感炸裂，沒有一句台詞，敘事+化學反應大爆發！網友：第三季沒有他倆的話我不看

大熱韓劇《模範計程車2》文彩元作為特別演出登場，為電視劇劃上了圓滿的句號。

4月15日播出的《模範計程車2》講述了「彩虹運輸」的隊友們一起打擊罪行累累的金沙會一黨的故事。 眾人將金沙會成員們送進了監獄，運輸彩虹的隊友們回歸到了平凡的日常生活中去。

金道奇（李帝勳 飾）為了調查因為投訴軍中性暴力事件而受到二次傷害，最後選擇自我了斷的女軍中士的案件，潛伏軍隊，與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇。 兩人站在路的兩邊，一隊士兵從他們中間走了過去，他倆正好看見了對方，金道奇表情微妙，吳美書則是訝異中摻雜著許久未見的委屈與無奈，她朝金道奇敬禮，卻未收到對方的回禮，只能轉身看著對方越走越遠......



李帝勳和文彩元在這場戲中沒有一句台詞，全靠表情和眼神，卻讓人產生了久別重逢卻又不得不隱忍情感的感覺，令大家十分好奇他倆之間到底發生過什麼事情。 好演員就是這樣，能靠一個眼神、一個表情訴說其要表達的內容，勾起觀眾們濃濃的興趣。



모범택시2 마지막회에서 갑자기 치인 도기미서에

다비치의 이사랑 얹어보기



두사람 눈빛이 다했다 케미 미쳤고ㅠㅠ

모범택시 시즌3에서 볼 수 있길 바라며#모범택시 #김도기 #오미서 #이제훈 #문채원 pic.twitter.com/VsKEA8GOVP — 혜윰 (@heyum07) April 16, 2023

電視劇結束後，相關鏡頭就引爆了觀眾們的熱烈討論，大家紛紛表示：「瘋了瘋了，沒有一句台詞，但我卻知道他倆之間肯定有故事」、「第三季里沒有李帝勛、文彩元我不看」、「表情裡全是敘事啊，兩人之前肯定認識」等。

此外，16日李帝勳還在個人IG裡公開了《模範計程車2》的殺青感言，向觀眾、編劇、導演致謝之外還表示：「祝福大家健康直到我們相見的那一天，我們要笑著見面。」 劇組也官宣將製作《模範計程車3》，只是拍攝時期等具體事項尚未決定，李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮等主要演員也在積極商討之中。

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