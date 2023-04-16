【有雷】《模範計程車2》大結局形象徹底改變的角色！韓網熱議：「以前看到他就煩，現在只覺得抱歉...」

他的故事真的太讓人心疼了T^T
《模範計程車2》（港譯：模範的士2）昨日播出最後一集，全國收視率達到兩季以來的最高紀錄21.0%、最高瞬間25.6%，今天劇組就宣佈了確定製作第三季的消息。 第二季直到最後一刻都十分精彩，除了金素妍和文彩元的客串角色起到關鍵作用，另一個人物也意外地引起觀眾巨大改觀！
之前他每次登場都要做壞事，想法也有些扭曲，很多觀眾看到他就煩，甚至笑說他的戲份是「洗手間time」。
然而最後一集揭開了他的過往，原來他從小被主教拐走、當做打架工具利用，一直以為自己是被拋棄的小孩，殊不知親生父母從未放棄尋找他，只是多次擦肩而過都沒能相認。 最可惡的是主教發不僅沒有安排父子相認，還讓他親手把父親推下樓！
溫室長終於得知真相後悲痛不已，委託道奇幫他找回原本的名字「金丹宇」，並選擇和主教一起跳下樓同歸於盡。 人生的最後時刻，丹宇腦海中出現的都是和彩虹運輸在一起的美好時光T^T
韓網友看完丹宇的故事無不感到揪心和抱歉：「丹宇呀ᅲᅲᅲ」、「這敘事太悲傷了ᅲᅲ」、「最近看到最震驚的反轉」、「之前的作為突然都能理解了」、「其實他只有身體長大，心靈還是中二少年ᅮᅮᅮ」、「原本很討厭他，看完最後一集只想抱抱他」、「通過死亡獲得完成的角色ᅲᅲ」、「主教真的太壞了，怎麼能讓兒子親手殺掉父親？」 、「那句『如果我先遇到的是你們』真的爆哭」、「人生跑馬燈也是彩虹運輸ᅲᅲᅲ」、「S2EP1是『尋找兒子的父親』，跟最後一集呼應到！」、「真的死了嗎？ 可以在第三季當司機嗎ᅲᅲ」。
還有人翻出之前的劇情細節，例如第一次得知有「守護兒童安全之家」時感到驚訝：
想殺張代表滅口時，因張代表是第一個對他展現善意的人而破例放過。 所以主教究竟對他有多糟糕，讓他長這麼大才第一次獲得善意啊T^T香港觀眾現在可在黃Viu煲劇平台回看全集！
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