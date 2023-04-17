EXO伯賢深夜酒後向粉絲告白，第二天覺得超丟臉！委屈：你們怎麼都只讀不回

EXO伯賢為自己酒後「失言」道歉（笑）！

前兩天伯賢在BUBBLE上給粉絲們留言，發了數則訊息，寫道：「愛麗們啊啊啊，吾愛你」（我愛你）、「和我的未來以起吧」（和我的未來一起吧）、「增的增的艾你門，很你門在一起就沒有害怕的」（真的真的愛你們，和你們在一起就沒有害怕的）。 字裏行間全都是對粉絲們滿滿的愛意，只是因為是夜晚11點多酒後所寫，有不少錯別字。



백현이 버블 한장에 다같이 보니까 너무 웃기고 귀엽고 감동이고 다해ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/S0PLqRMhrS — 뽀현 (@BH_B56_) April 10, 2023

第二天上午酒醒後的伯賢又在BUBBLE上為前晚自己的「胡言亂語」道歉，稱：「太丟人了，昨天對不起（大家了），這麼多錯字」同時還發了個小小的牢騷，因為他看到自己的留言被廣大粉絲們「直讀不回」，於是就留言問大家「幹嘛只讀不回」、「為什麼不回復我？」 ，看到這些留言彷彿隔著屏幕都能感受到伯賢淡淡的憂傷。 也有粉絲特意貼出回了留言截圖，伯賢立刻在下方回復：「謝謝！」

버블 읽씹 했다고 속상해진 귀여운 백현 pic.twitter.com/XmZoj6QUQX — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 10, 2023

伯賢和粉絲們之間的互動也感染了很多網友，大家留言稱：「這才是專業愛豆啊」、「粉絲們也超可愛」、「看了數遍，伯賢太搞笑了」等。

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