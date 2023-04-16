時隔10年的重逢！曾與池昌旭合作熱門劇《Healer》的金美卿，將出演《歡迎來到三達里》與申惠善飾演「母女」

看到金美卿分享與池昌旭的合照，當初追看《Healer》的記憶都回來了！

JTBC新劇《歡迎來到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》車榮勳導演，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》權慧珠編劇合作。該劇以濟州島為背景，描述別人看起來很帥氣如同飛龍升天般的女主角，某天失去自我回到故鄉調整身心後，遇上初戀男主角的治癒羅曼史，以及她那歷經風霜也不忘笑容的姐妹和村莊的日常故事。由申惠善、池昌旭主演。

申惠善飾演「趙恩惠」，為了尋找自己的另一半而不停戀愛，在最後一次和男友分手後，回到故鄉三達里；池昌旭則飾演馬道氣象廳的搗蛋鬼「趙容弼」，對於天氣預報很敏感，是位無法控制的人物。

而金美卿（金美京）、申東美和康美娜，將在劇中飾演申惠善的母親、大姐和小妹。曾在多部熱門電視劇中飾演「媽媽」角色的金美卿，近期於個人Instagram分享與申東美的合照並稱：「終於見到了大女兒」。

值得一提的是，金美卿還分享與本劇男主角池昌旭的合照，兩人曾於2014年合作KBS熱門電視劇《Healer》。





當時，池昌旭在《Healer》飾演男主角徐正厚，而金美卿飾演強大的駭客「敏子」，是正厚的搭檔，兩人形同母子。雖然份量不多，但只要和正厚一起出場，都會為沉重的氣氛帶來歡樂。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞