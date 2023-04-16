【有雷】《模范计程车2》大结局形象彻底改变的角色！韩网热议：「以前看到他就烦，现在只觉得抱歉...」

他的故事真的太让人心疼了T^T
《模范计程车2》（港译：模范的士2）昨日播出最后一集，全国收视率达到两季以来的最高纪录21.0%、最高瞬间25.6%，今天剧组就宣布了确定制作第三季的消息。 第二季直到最后一刻都十分精彩，除了金素妍和文彩元的客串角色起到关键作用，另一个人物也意外地引起观众巨大改观！
之前他每次登场都要做坏事，想法也有些扭曲，很多观众看到他就烦，甚至笑说他的戏份是「洗手间time」。
然而最后一集揭开了他的过往，原来他从小被主教拐走、当做打架工具利用，一直以为自己是被抛弃的小孩，殊不知亲生父母从未放弃寻找他，只是多次擦肩而过都没能相认。 最可恶的是主教发不仅没有安排父子相认，还让他亲手把父亲推下楼！
温室长终於得知真相后悲痛不已，委托道奇帮他找回原本的名字「金丹宇」，并选择和主教一起跳下楼同归於尽。 人生的最后时刻，丹宇脑海中出现的都是和彩虹运输在一起的美好时光T^T
韩网友看完丹宇的故事无不感到揪心和抱歉：「丹宇呀ᅲᅲᅲ」、「这叙事太悲伤了ᅲᅲ」、「最近看到最震惊的反转」、「之前的作为突然都能理解了」、「其实他只有身体长大，心灵还是中二少年ᅮᅮᅮ」、「原本很讨厌他，看完最后一集只想抱抱他」、「通过死亡获得完成的角色ᅲᅲ」、「主教真的太坏了，怎么能让儿子亲手杀掉父亲？」 、「那句『如果我先遇到的是你们』真的爆哭」、「人生跑马灯也是彩虹运输ᅲᅲᅲ」、「S2EP1是『寻找儿子的父亲』，跟最后一集呼应到！」、「真的死了吗？ 可以在第三季当司机吗ᅲᅲ」。
还有人翻出之前的剧情细节，例如第一次得知有「守护儿童安全之家」时感到惊讶：
想杀张代表灭口时，因张代表是第一个对他展现善意的人而破例放过。 所以主教究竟对他有多糟糕，让他长这么大才第一次获得善意啊T^T香港观众现在可在黄Viu煲剧平台回看全集！
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