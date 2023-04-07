第58屆百想入圍名單公開！《禹英禑》《出走日記》《黑暗榮耀》入圍7獎成大熱門，《財閥家》3人獲提名沒有宋仲基！

第58屆百想藝術大賞今日開通官網並公開最終入圍名單，過去一年最受矚目的電影、電視劇、平台劇、話劇全部參與競爭，陣容真的超華麗！一起來看~

首先是電視劇部門，作品賞入圍的有：《我的出走日記》《黑暗榮耀》《我們的藍調時光》《非常律師禹英禑》《小女子們》。



導演獎入圍：《我們的藍調時光》金圭泰，《我的出走日記》金鉐潤，《小女子》金熙元，《非常律師禹英禑》劉仁植，《安娜（導演版）》李珠英。

編劇獎入圍：《黑暗榮耀》金銀淑，《非常律師禹英禑》文智媛，《我的出走日記》朴海英，《小女子》鄭瑞景，《還魂》洪氏姐妹。

男子最佳演技獎：《我的出走日記》孫錫久，《我們的藍調時光》李炳憲，《財閥家的小兒子》李星民，《浪漫速成班》鄭敬淏，《地下菁英》崔岷植。



女子最佳演技獎：《我的解放日記》金智媛，《王後傘下》金憓秀，《非常律師禹英禑》朴恩斌，《黑暗榮耀》宋慧喬，《安娜》秀智。



男子配角獎：《非常律師禹英禑》姜其永，《財閥家的小兒子》金度賢，《安娜》金準韓，《黑暗榮耀》朴成勳，《毒梟聖徒》趙宇振



女子配角獎：《財閥家的小兒子》金信祿，《黑暗榮耀》廉惠蘭、 林智妍，《我的出走日記》李伊，鄭恩彩《安娜》



男子新人演技獎：《黑暗榮耀》金建宇，《新兵》金民浩，《王後傘下》文相敏，《非常律師禹英禑》朱鐘赫，《弱美男英雄》洪慶



女子新人演技獎：《黑暗榮耀》金赫拉，《浪漫速成班》盧允瑞，《我的出走日記》李慶成，《非常律師禹英禑》朱玄英、河允景。



再來看電影部門，作品與對應導演同時入圍「最佳作品獎」和「導演獎」：《陰影下的她》及導演丁朱里，《晝盲神探》及安兌鎮，《韓山島海戰》及金漢珉，《獵首密令》及李政宰，《分手的決心》及朴讚郁。 此外，安兌鎮和李政宰還入圍了新人導演獎，與金世仁（《公寓裡的兩個女人》）、朴利雄（《推土機上的少女》）、李相龍（《犯罪都市2》）展開角逐。



劇本獎入圍：《樂透大作戰》朴奎泰，《獵首密令》李政宰、趙承熙，《分手的決心》朴讚鬱、丁瑞慶，《陰影下的她》丁朱里，《晝盲神探》韓圭利、安兌鎮。



男子最佳演技獎：《晝盲神探》柳俊烈，《犯罪都市2》馬東石，《分手的決心》朴海日，《嬰兒轉運站》宋康昊，《獵首密令》鄭雨盛。



女子最佳演技獎：《陰影下的她》裴斗娜，《公寓裡的兩個女人》梁末福，《人生真美麗》廉晶雅，《格殺福順》全道嬿，《分手的決心》湯唯。



男子配角獎：《火線交涉》姜其永，《晝盲神探》金聖喆，《犯罪都市2》朴智煥，《韓山島海戰》卞耀漢，《緊急迫降》任時完



女子配角獎：《樂透大作戰》朴世阮，《嬰兒轉運站》裴斗娜，《夜梟》安恩真，《外星+人》廉晶雅，《格殺福順》李妍



男子新人演技獎：《Missing Yoon》盧載源，《失控正義》朴珍榮，《20世紀少女》邊佑錫，《行動代號：狼狩獵》徐仁國，《人生真美麗》邕聖祐



女子新人演技獎：《獵首密令》高允貞，《陰影下的她》金施恩，《推土機上的少女》金惠奫，《嬰兒轉運站》IU，《因愛重生》河允景



綜藝作品獎在以往的電視和OTT平台基礎上新增一人創作者的網絡綜藝，入圍作品包括：《Biong Biong地球娛樂室》《Psick Univ》《體能之巔：百人大挑戰》《換乘戀愛2》《SNL Korea3》。

男子綜藝獎：旗安84，金慶旭，金鍾國，全炫茂，黃帝聖。 女子綜藝獎：金敏璟，朴世美，李秀智，朱玄英。





教養作品賞入圍作品：《國家搜查本部》《以神之名：信仰的背叛》《您的閱讀力》《成年人金章河》《《隱藏的歷史，韓半島30億年》。

今年的入圍範圍是2022年4月1日至2023年3月31日播出的作品，平台涵蓋無線台、綜合編成頻道、有線台、OTT、網路。 被指定的各領域評審委員60人由電視、電影和戲劇領域的專業人士推薦而來，通過預先調查被選定、在評審過程中進行了公正和嚴格的評估。

第58屆百想藝術大賞頒獎禮將於4月28日舉辦，通過JTBC集TikTok平台進行直播。

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