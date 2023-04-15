李孝利時隔3年重開IG新賬號！簡介只有「本人」二字、頭像「一張嘴」，老公李尚順第一時間關注！

李孝利原本經常通過IG分享婚後濟州島生活，卻在3年前突然宣佈註銷賬號、中斷SNS活動，讓很多粉絲感到惋惜。 好消息是最近她又重新註冊了一個賬號，低調地重返SNS世界啦！

新賬號目前還沒有藍勾勾，頭像是一張嘴巴、簡介只寫著「李孝利 本人」。 兩天前這賬號剛被網友發現時，李孝利老公李尚順已搶先按關注，所屬社Antenna也向媒體表示「確實是李孝利本人開設的賬號」！



這兩天賬號陸續更新了兩則新PO，讓人更有歐尼回歸的實感了！昨天更新第一支影片，內容是在一雙高跟鞋上塗鴉繪製李孝利經典歌曲《10 Minutes》的名字，BGM也是用到這首歌。 圈內好友金完宣和嚴正化都來激動留言：「Welcome back！」、「孝利！」



今天李孝利又更新一組穿著塗鴉短靴的日常照片，享用美食、美酒、美景，看起來好不愜意：







李孝利為了在沒有活動的時期也和粉絲保持交流，原本經常通過IG分享婚後在濟州島生活的甜蜜日常，家裡養的可愛毛孩也多次出鏡。 但2020年9月她突然宣佈停用IG，隨後在KakaoTV綜藝《FACE ID》裡解釋了原因，一是佔用太多時間：「有一天看IG時突然發現順兒一直在看我，我想：牠從什麼時候開始在看我呢？ 突然感到很抱歉。」 另一個原因就是很多人DM她想要借錢，而她的個性又無法輕易忽視，因此十分苦惱。



此外，李孝利正在和金完宣、嚴正化、BoA、華莎一起準備全新綜藝《Dance 歌手流浪團》，五個人一起做全國巡演、在日常生活中與粉絲近距離互動，將在5月與大家見面！



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